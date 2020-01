Brasile: governo aumenta stime crescita, nel 2020 pil al 2,40 per cento (3)

- Tuttavia sia le prospettive degli analisti di mercato che quelle del governo sono più ottimistiche di quelle della Banca mondiale (Bm) che nel rapporto sulle "Prospettive dell'economia mondiale" di gennaio, ha ridotto le proiezioni sulla crescita del pil nel 2020 al 2 per cento, lo 0,5 in meno rispetto a quanto stimato nel luglio del 2019. La Bm ipotizza che investimenti e consumi privati potrebbero crescere grazie a "una spinta alla fiducia degli investitori a seguito dei progressi delle riforme strutturali importanti, un moderato allentamento delle condizioni dei tassi di interesse e un graduale miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro. Per il 2021 la Bm ipotizza una crescita del 2,5 per cento, contro il 2,3 per cento pronosticato a luglio scorso. (segue) (Brb)