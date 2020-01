Brasile: governo aumenta stime crescita, nel 2020 pil al 2,40 per cento (4)

- A ottobre 2019, nell'aggiornamento trimestrale del rapporto sulle prospettive economiche globali (World Economic Outlook), anche il Fondo monetario internazionale (Fmi) aveva stimato per l'anno in corso una crescita del 2 per cento. Un dato in calo di quattro decimi rispetto a quanto ipotizzato a inizio 2019. Il dato risente dell'andamento non positivo dell'anno appena chiuso, che per l'Fmi dovrebbe presentare un saldo positivo di appena o 0,9 per cento, lontano dal 2,1 per cento stimato a gennaio scorso. (Brb)