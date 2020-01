Ex Ilva: Gentiloni, possibile usare fondo di transizione giusta per passaggio a economia ecocompatibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondo per la "transizione giusta", per garantire che il passaggio ad un'economia climaticamente neutra avvenga in modo equo e non lasci indietro nessuno, può essere utilizzato anche per l'ex Ilva di Taranto. Lo ha detto il commissario europeo agli Affari economici, Paolo Gentiloni, nella conferenza stampa di presentazione del fondo per la transizione ambientale. "Questo meccanismo può riguardare anche l'ex Ilva, certamente sì. La Puglia, e in particolare Taranto, è una tipica dimostrazione - come la Macedonia del Nord o altre regioni d'Europa - di aree in cui una transizione a energie che usano meno il carbone è necessaria. Il che non vuol dire che i problemi dell'ex Ilva saranno risolti dal fondo di transizione giusta", ha detto Gentiloni. (Beb)