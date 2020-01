Perù: Fmi, nel 2019 crescita inferiore alle aspettative

- Il Perù farà registrare nel 2019 una crescita inferiore alle aspettative, pari al 2,4 per cento. Lo rende noto oggi il Fondo monetario internazionale (Fmi). Secondo l’istituto finanziario multilaterale l'economia del paese crescerà quest’anno a ritmi più sostenuti, attestandosi al 3,2 per cento, grazie soprattutto al rafforzamento della domanda da parte dei suoi partner commerciali, investimenti pubblici, consumi e investimenti privati. L’inflazione, rende noto l’Fmi, dovrebbe rimanere entro i parametri fissati dalla Banca centrale, ovvero tra 1 e 3 per cento. (segue) (Mec)