Migranti: Molteni (Lega), su nave Gregoretti Renzi garantista a corrente alternata

- Non si può essere garantisti "a corrente alternata" afferma Nicola Molteni, deputato della Lega e già sottosegretario all'Interno. "È necessario rispettare l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, ma anche l'autonomia e l'indipendenza della politica. Concetti che anche il senatore Renzi, nelle ultime settimane, aveva sottolineato. Evidentemente sul caso Gregoretti ha cambiato idea per l'ennesima volta", conclude Molteni che si riferisce allo scontro in Giunta per le immunità sui tempi del voto sull'autorizzazione a procedere contro l'allora ministro dell'Interno, Matteo Salvini, presentata dai magistrati di Catania. (Rin)