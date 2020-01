Imprese: Mise, Patuanelli autorizza sei accordi per innovazione

- Il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli ha firmato i decreti che autorizzano sei Accordi per l'innovazione tra il Mise e le regioni Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia e Sicilia. Lo riferisce lo stesso Ministero in una nota. L'obiettivo è quello di favorire la competitività del territorio e salvaguardare l'occupazione attraverso gli investimenti delle imprese in progetti di ricerca e sviluppo di notevole impatto tecnologico. Per la realizzazione di prodotti e processi produttivi innovativi sono previsti investimenti complessivi pari a circa 66 milioni di euro, a sostegno dei quali il Mise ha messo a disposizione circa 23 milioni di euro di agevolazioni. Nello specifico, sono stati autorizzati i seguenti progetti che hanno avuto la valutazione positiva da parte del Cnr: innovazione nei processi di fabbricazione di navi complesse e ad alto valore aggiunto presentato da Fincantieri Spa, da realizzare nei siti produttivi di Monfalcone e Trieste in Friuli Venezia Giulia. I costi complessivi del progetto ammontano a circa 11,51 milioni di euro, di cui 2,61 finanziati dal Mise; sviluppo di una piattaforma digitale integrata e innovativa articolata in una profonda verticalizzazione di tutte le aree di business dell'azienda presentato da De Agostini Publishing Italia Spa, da realizzare nell'unità produttiva di Milano in Lombardia. I costi complessivi del progetto ammontano a circa 6,37 milioni di euro, di cui 1,4 finanziati dal Mise. (segue) (Com)