Campania: Ciarambino (M5s), Pd ammetta incapacità a trovare alternativa a De Luca

- "Se è vero che la dirigenza del Partito democratico starebbe pensando di ricandidare un personaggio come De Luca, come ha appena rivelato lo stesso governatore in uscita, trovasse allora il coraggio di ammettere la propria totale incapacità a costruire un'alternativa al peggior presidente che questa terra ricordi". Lo ha dichiarato in una nota il capogruppo regionale del Movimento 5 stelle Valeria Ciarambino. L'esponente pentastellato ha aggiunto: "E' certamente comprensibile l'imbarazzo che genera un soggetto come l'attuale governatore, che ha precipitato la Campania a livelli più bassi in tutti gli indici di vivibilità, noto più per le sue offese gratuite e le uscite al limite della volgarità, che per iniziative istituzionali di cui non si ha traccia. Ma oggi il Pd continua a navigare nell'ambiguità. Dicesse, una volta per tutte se, per puri giochi di correnti, ha deciso di puntare su un uomo che ha fallito miseramente. Puntare su De Luca equivale a consegnare la Campania al centrodestra". (segue) (Ren)