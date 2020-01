Ue: Gentiloni, a Italia centinaia di milioni di euro del fondo transizione giusta

- L'Italia potrà usufruire di centinaia di milioni provenienti dai 7,5 miliardi di euro del fondo di transizione giusta. Lo ha detto il commissario europeo agli affari economici, Paolo Gentiloni, a margine della conferenza stampa di presentazione del fondo per la transizione giusta. "Per l'Italia si parlerà di centinaia di milioni e credo che dovremo avere tutti chiaro che il problema è di innescare un meccanismo virtuoso", ha detto. "Se pensiamo che soltanto con i denari aggiuntivi di questi 7,5 miliardi noi risolviamo il problema della transizione ambientale, faremo un grave errore. In realtà, quando parliamo di mille miliardi di euro, e non di 7,5 miliardi di euro, parliamo della necessità di mobilitare, oltre alle risorse pubbliche europee, le risorose pubbliche degli Stati membri e gli investimenti privati", ha aggiunto Gentiloni. "C'è la possibilità di farlo? Nelle condizioni finanziarie attuali, il costo del denaro è talmente basso che se ci sono obiettivi chiari, regolazione diversa e regole nuove anche sugli aiuti di Stato, penso che avremo una grandissima possibilità di utilizzare non centinaia di milioni ma, come serve, molti miliardi per la transizione energetica nel nostro paese", ha concluso il commissario Ue. (Beb)