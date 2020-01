Milano: operaio morto in cantiere M4, procura pronta a disporre consulenza tecnica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura di Milano disporrà nei prossimi giorni un consulenza tecnica nominando un ingegnere strutturista per valutare la dinamica dell'incidente sul lavoro che è costato la vita al capo squadra Tbm 42enne del consorzio Metro Blu nel cantiere del "manufatto Tirana". È stata inoltre disposta dal procuratore aggiunto di Milano, Tiziana Siciliano, l'autopsia sul corpo dell'uomo, stroncato da un arresto cardiaco poco dopo essere arrivato in ospedale. Dai primi rilievi sembra che dal soffitto di una "stanza" di una ventina di metri quadrati con le pareti altre tre metri che si trova in mezzo alle due gallerie in cui viaggeranno i treni della nuova linea metropolitana, sia avvenuto un distacco di massi e detriti che hanno colpito il 42enne al torace. Lo spazio, che si trova a una profondità di 18 metri e in cui l'operaio stava effettuando delle misurazione, era stato scavato nei giorni scorsi e doveva essere ancora sottoposto agli interventi di consolidamento strutturale. (Rem)