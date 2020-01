Roma: sbagliano consegna pacco, falso allarme a ufficio Nazioni Unite a via Paola

- Un pacco ha fatto scattare l'allarme oggi pomeriggio all'ufficio delle Nazioni Unite in via Paola a Roma. A rendere sospetta la scatola, il fatto che l'indirizzo a cui sarebbe dovuto essere consegnata era diverso da quello delle Nazioni Unite. Per questo il personale di sorveglianza ha fatto scattare l'allarme e sul posto sono intervenuti gli artificieri della polizia. Con cautela, hanno aperto il pacco scoprendo che conteneva capi di abbigliamento acquistati su internet. (Rer)