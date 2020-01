Ex Ilva: Gentiloni, necessarie nuove regole in materia di aiuti statali

- La questione dell’ex Ilva non è connessa solo ai finanziamenti dell’Unione europea, ma anche alla necessità di norme differenti in materia di aiuti statali che verrà discussa nelle prossime settimane. Lo ha dichiarato il commissario europeo per gli affari economici, Paolo Gentiloni, durante la conferenza stampa di presentazione del fondo per la transizione giusta. “Ci sono alcuni settori che sono fondamentali in questo processo: il primo è l’efficienza energetica degli edifici; poi ci sono i sistemi di trasporto e di generazione di energia, seguiti dalle crisi industriali”, ha detto Gentiloni, aggiungendo che “questa sfida cambierà, nel corso dei prossimi dieci anni, il nostro modo di consumare e abitare”. Nel suo intervento, il commissario ha ribadito la necessità di una maggiore collaborazione tra la Commissione europea e le autorità italiane nel quadro delle maggiori crisi industriali, soprattutto per quelle che comportano i maggiori danni ambientali come quella dell’ex Ilva. “Non si tratta solo degli aiuti finanziari che potrebbero arrivare dall’Unione europea, ma anche di regole diverse in materia di sussidi statali”, ha concluso il commissario. (Beb)