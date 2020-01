Foggia: domani Emiliano agli Stati generali antimafia

- Domani il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano alle ore 10 al palazzo della Provincia di Foggia parteciperà alla riunione sugli "Stati Generali dell'Antimafia Sociale", un incontro organizzato dalla Regione Puglia con il partenariato istituzionale per condividere un percorso partecipato della responsabilità sociale in materia di prevenzione della criminalità, all'indomani della manifestazione antimafia convocata lo scorso 10 gennaio. Alle ore 16.30 Emiliano sarà a Roma, a Palazzo Chigi per la Conferenza Stato-Regioni, alla presenza del presidente del consiglio dei ministri, Giuseppe Conte. (Ren)