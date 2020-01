Piacenza: omicidio Brabante, domani conferenza in Procura

- Domani dalle ore 12, presso la Procura della Repubblica di Piacenza,, il magistrato Antonio Colonna terrà una conferenza stampa per comunicare i dettagli dell’omicidio di Rocco Bramante. L’uomo, aggredito con una coltellata la sera del 13 gennaio 2020 in Caorso, nel piazzale antistante un bar, al culmine di una lite con un 64enne del posto, si era quindi diretto alla locale stazione Carabinieri, dove era stato immediatamente soccorso per poi essere trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale di Piacenza, decedendo poco dopo. (Ren)