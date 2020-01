Sanità: Corte conti, ok a ipotesi accordo 2016-18

- Le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, nell'adunanza odierna, hanno rilasciato, con osservazioni e raccomandazioni, certificazione positiva all'ipotesi di accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, per il triennio 2016-2018.(Ren)