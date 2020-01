Roma: incendio in appartamento in via dei Gracchi, chiusa strada. Al lavoro vigili fuoco-foto

Roma, 14 gen 17:09 - (Agenzia Nova) - L'incendio in via dei Gracchi a Roma (Rer) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - L'incendio in via dei Gracchi a Roma (Rer)