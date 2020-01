Poggio Rusco (Mn): telefona in Comune spacciandosi per carabiniere, denunciato

- Si è finto carabinieri telefonando al Comune di Poggio Rusco, in provincia di Mantova, chiedendo con insistenza le generalità di alcuni cittadini. MA i carabinieri, quelli veri, lo hanno scoperto e denunciato. L'episodio risale all'agosto scorso quando un sedicente "maresciallo Vitale" ha contattato gli uffici comunali della cittadina mantovana per ottenere generalità e dati sensibili di alcuni residenti. Il dipendente che ha preso la telefonata, ha passato la chiamata al sindaco il quale ha invitato il "maresciallo" a contattare i colleghi della stazione locale. Quindi, il primo cittadino ha raccontato l'accaduto ai militari. Oggi, dopo le indagini, s'è scoperto che quel sedicente maresciallo, che tale non era, era un 25enne residente in provincia di Como. Per lui è scattata la denuncia per l'ipotesi di reato di sostituzione di persona. (Ren)