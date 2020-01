Guatemala: presidente Giammattei riceve segretario al Commercio Usa Ross, focus su investimenti (2)

- In un'intervista rilasciata ieri Giammattei ha dichiarato che il nuovo governo del Guatemala dovrà rivedere l’accordo migratorio siglato dal precedente esecutivo con gli Stati Uniti. Il riferimento è all’accordo stipulato lo scorso luglio tra i due paesi in materia di asilo. Si tratta del cosiddetto accordo di "terzo paese sicuro" che obbliga i migranti, in maggioranza salvadoregni e honduregni che passano dal Guatemala per recarsi negli Stati Uniti, a richiedere protezione prima nello stato guatemalteco invece che al confine con gli Stati Uniti. (segue) (Mec)