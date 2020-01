Smog: De Corato, incentivare uso mezzi pubblici con biglietto giornaliero a 2 euro

- Nei giorni di pm 10 alle stelle occorre incentivare l'uso dei mezzi pubblici reintroducendo il biglietto giornaliero a due euro come fatto nel periodo natalizio nel 2015. Lo dichiara l'assessore regionale alla sicurezza, all'immigrazione e alla polizia locale Riccardo De Corato in una nota in cui evidenzia che "davanti al continuo aumento del pm10 viene spontaneo chiedersi: ma Area B e Area C a cosa sono servite? Solo a fare cassa? Pensano di risolvere così il problema dell'aria inquinata a Milano? Bisognerebbe osare un po' di più, con misure che incentivino, in questa situazione di emergenza, l'utilizzo dei mezzi pubblici”. “Nel 2015 – ricorda l'esponente di Fratelli d'Italia - il Comune aveva adottato una proposta che oggi va sicuramente replicata: sotto il periodo natalizio e con i livelli di pm10 alle stelle come oggi, dal 17 al 24 dicembre fu possibile viaggiare ogni giorno, al costo di un biglietto ordinario, per un numero illimitato di viaggi su tram, bus, metrò e sul passante ferroviario”. “Invece – sottolinea De Corato - dalla maggioranza di Palazzo Marino arriva dal consigliere PD Monguzzi solo l'idea di tenere le porte chiuse nei negozi, per evitare la dispersione termica e risparmiare il riscaldamento. Mentre a Palazzo Marino guardano al 2030, quando le auto diesel non entreranno più in città, i milanesi boccheggiano. Non hanno capito che solo una cupola potrebbe evitare che l'aria inquinata arrivi a Milano e che ora l'unico modo per scoraggiare l'uso dell'auto in giornate così critiche è un incentivo economico all'uso dei mezzi pubblici". (Com)