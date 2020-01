Russia-Anp: incontro Putin-Abbas il 23 gennaio, focus su cooperazione e Medio Oriente

- Il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, incontrerà l'omologo palestinese, Mahmoud Abbas, durante il suo viaggio a Betlemme la prossima settimana, per poi visitare la Basilica della natività e il Centro di cultura russo della città. Lo ha dichiarato all’agenzia di stampa “Sputnik” l’ambasciatore palestinese a Mosca, Abdel Hafiz Nofal. “Durante l’incontro, in programma per il prossimo 23 gennaio, i due presidenti discuteranno il futuro dei rapporti bilaterali e le questioni più importanti sul piano regionale, dedicando particolare attenzione alla situazione attuale in Medio Oriente”, ha detto l’ambasciatore, aggiungendo che Putin arriverà nei Territori palestinesi alla guida di una delegazione composta dal ministro degli Esteri, Sergej Lavrov, il suo consigliere Jurij Ushakov e l’inviato del Cremlino per il Medio Oriente e l’Africa, Mikhail Bogdanov. (Rum)