Milano: Sala a funzione per operaio M4, apparentemente sembra tragica fatalità

- Il sindaco di Milano Giuseppe Sala questo pomeriggio ha partecipato alla funzione religiosa al campo base della M4 per Raffaele Ielpo, l’operaio caposquadra di 42 anni morto ieri sera in seguito a un incidente nel cantiere della fermata della nuova linea della metropolitana di piazza Tirana. Il sindaco nell’occasione ha incontrato i famigliari della vittima presenti, una sorella e due fratelli. “Ho parlato io e loro erano chiusi in un silenzio incredibile, che esprimeva tutto il dolore di quelle famiglie del Sud fiere, che pensano alle cose concrete, al lavoro. Questo è anche un mestiere di chi lavora sottoterra, che proprio sembra quasi delegato a queste famiglie lucane, calabresi. Dovremmo ricordarcene anche in tutti i momenti. Gli ho chiesto se possono avere bisogno di qualcosa, ma in questo momento credo che debbano solo affrontare il loro dolore”, ha riferito il sindaco ai giornalisti. “Ci saranno delle indagini come è ovvio che sia”, ha osservato il sindaco, facendo sapere che però “apparentemente sembra una tragica fatalità. Quei massi sono caduti esattamente nel momento in cui c’era un tecnico a controllare, sembra incredibile, però così è stato e Raffaele non c’è più”. (segue) (Rem)