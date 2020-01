Milano: Sala a funzione per operaio M4, apparentemente sembra tragica fatalità (2)

- Il sindaco ha parlato dell’accaduto anche con Salini Impregilo, la società che realizza la M4, che - ha riferito il primo cittadino - “mi ha detto che in questo cantiere il livello della sicurezza è molto alto. Raffaele, il caposquadra, era con loro da non molti anni, ma ha sempre fatto questo tipo di lavoro. Apparentemente le dotazioni di sicurezza erano a posto, dalla prima ricostruzione anche dei colleghi non sembra che ci siano state particolare situazioni di imprudenza”. Alla funzione religiosa hanno partecipato anche il vicesindaco di Milano Anna Scavuzzo, l’assessore alla Mobilità Marco Granelli, il comandante della Polizia Locale Marco Ciacci e il presidente di M4 Spa Fabio Terragni. Sarà il consorzio M4 - ha spiegato il sindaco - a decidere se fermare il cantiere in seguito alla morte del caposquadra. “Faranno quello che è necessario, io credo che sia giusto un momento di rispetto e poi è giusto tornare a lavorare. Non tanto perché non è un problema di tempi, mi sento di escludere che si stava lavorando in fretta, dato che sono operazioni che durano anni, ma perché Raffaele viveva qua, erano accampati qua, penso ai suoi colleghi e non credo che sia un bene anche per loro rimanere fermi, forse è meglio tornare a lavorare, ma lo deciderà il consorzio”, ha detto Sala. “Spesso le morti bianche colpiscono questo territorio, ma questo è un territorio in cui negli ultimi anni si è fatto tanto, si è prodotto tanto, ci sono industrie. Sono tornato alla memoria di Expo e per fortuna in quel caso era andato tutto bene, ma sono lavori diversi dallo stare alla scrivania”, ha osservato infine il sindaco. (Rem)