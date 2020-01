Energia: Nigeria, Lekoil denuncia truffa in prestito da 184 milioni di dollari dal Qatar

- Le azioni della compagnia petrolifera nigeriana Lekoil sono scese oggi di oltre il 70 per cento rispetto al prezzo di chiusura di venerdì scorso, dopo che il gruppo ha denunciato una frode ai suoi danni da parte di un intermediario sollecitato per facilitare un falso accordo di prestito dall'Autorità di investimento del Qatar (Qia), uno dei più grandi fondi sovrani al mondo. Il produttore petrolifero, riferisce la stampa nigeriana, ha denunciato di aver versato alla società Seawave Invest Limited un totale di 600 mila dollari destinati a velocizzare le pratiche per ottenere un finanziamento di 184 milioni di dollari da Qia. Il prestito doveva servire a finanziare le spese di pagamento della licenza e di avvio delle attività nel campo petrolifero nigeriano Opl 310. Dopo la denuncia della presunta truffa Lekoil, che è quotata alla Borsa di Londra, ha sospeso questa mattina la negoziazione delle sue azioni, riaprendole in giornata al prezzo di a 2,50 pence l'una, nettamente in calo rispetto ai 9,40 pence della scorsa settimana. (segue) (Res)