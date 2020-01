Energia: Nigeria, Lekoil denuncia truffa in prestito da 184 milioni di dollari dal Qatar (2)

- La truffa sarebbe emersa dopo che lo stesso fondo qatariota ha messo in dubbio la validità dell'accordo di prestito mediato da Seawave Invest Limited, società con sede legale alle Bahamas. L'episodio giunge nel quadro dei movimenti che caratterizzano negli ultimi tempi il mercato di estrazione petrolifera in Nigeria, dopo che le maggiori compagnie petrolifere internazionali - come ExxonMobil e Chevron - stanno vendendo i loro progetti nel paese africano per concentrarsi su altre destinazioni: il vuoto creato offre opportunità di investimento ai piccoli produttori locali, come Lekoil, che devono tuttavia affrontare alti livelli di spesa. In questa situazione, Lekoil ha ora un mese di tempo per trovare circa 40 milioni di dollari necessari a pagare la licenza per operare nel campo Opl 310, da aggiungere a 28 milioni di dollari che serviranno a finanziare le attività di perforazione nei pozzi. (Res)