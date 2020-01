Ue-Polonia: Commissione chiede a Corte giustizia misure provvisorie contro governo Varsavia

- La Commissione Ue ha deciso oggi di chiedere alla Corte di giustizia europea di imporre misure provvisorie nei confronti del governo polacco, chiedendo la sospensione delle attività della camera disciplinare presso la Corte suprema. Lo ha annunciato il commissario europeo per i Valori e la trasparenza, Vera Jourova, tramite il suo profilo Twitter. “Restiamo disponibili a un dialogo costruttivo basato sulla correttezza e il rispetto con la Polonia”, ha scritto Jourova. La richiesta odierna, ha proseguito il commissario, è giunta nel contesto dell’attuale procedura di infrazione relativa al nuovo regime disciplinare per i giudici in Polonia, e non è collegata alla bozza di legge attualmente in fase di delibera da parte del Senato di Varsavia. (Beb)