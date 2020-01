Roma: Bordoni (Lega), esplode spazzatrice su via Cassia, episodio da non minimizzare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere capitolino della Lega Salvini premier, Davide Bordoni, in una nota stampa commenta la situazione della spazzatura nella Capitale. "Rifiuti, cassonetti, autobus - si legge nel comunicato - e ora anche i mezzi dell'Ama; Roma si conferma la città dei roghi; le maggiori partecipate del servizio pubblico romano dispiegano mezzi su strada propensi all'autocombustione con danni per la circolazione e rischi per i cittadini. Questa mattina una spazzatrice Ama ha preso fuoco mentre era in servizio su via Cassia. Apprendiamo che il mezzo era operativo da circa 13 anni e solo il repentino intervento dei vigili del fuoco ha evitato danni ulteriori a cose e persone. L'episodio non va comunque minimizzato, il mezzo è praticamente esploso facendo partire alcuni pezzi in mezzo alla strada". "Alcune persone hanno rischiato di rimanere coinvolte e via Cassia è stata chiusa in entrambe le direzioni in prossimità di via Vilfredo Pareto con relativa deviazione del traffico. La scarsa o assente manutenzione dei mezzi del trasporto pubblico romano o del servizio di pulizia e raccolta non possono essere un fattore di rischio da accettare come prevedibile nella routine della Città. L'amministrazione è alle prese da oltre 3 anni con il problema dell'adeguamento della flotta Ama e Atac ma la situazione peggiora. Roma non si meritava di essere amministrata in questo modo, una vera calamità per tutti i romani onesti", conclude Bordoni. (Com)