Roma: Vivarelli, a lavoro per risolvere problemi riscaldamento case popolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con l'assessora alle Infrastrutture Linda Meleo stiamo collaborando per risolvere le problematiche dei riscaldamenti negli edifici Erp". Lo afferma l'assessore al Patrimonio e alle politiche abitative di Roma, Valentina Vivarelli. "Questa mattina ho incontrato una delegazione di abitanti delle case popolari e di Asia Usb - scrive su Facebook l'assessore Vivarelli -. Ho ascoltato le problematiche che mi hanno evidenziato, raccolto le loro segnalazioni e istanze, ribadendo il massimo impegno di tutta l’amministrazione. La manutenzione degli alloggi Erp è stata per troppo tempo trascurata, anzi è mancata del tutto fino al nostro arrivo. Negli ultimi due anni abbiamo investito oltre 4 milioni di euro per la manutenzione ordinaria e questo è stato possibile grazie alla sottoscrizione dei contratti con le aziende. Una novità per Roma. Ma c’è ancora tanto da fare. Con l'assessora alle Infrastrutture Linda Meleo stiamo collaborando per risolvere le problematiche dei riscaldamenti negli edifici Erp. Intanto - conclude Vivarelli - valutiamo soluzioni a vantaggio dei cittadini che non hanno visto erogato il servizio correttamente". (Rer)