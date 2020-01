Toscana: M5s presenta mozione per "salvaguardare servizio sanitario nazionale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Attivarsi per salvaguardare il servizio sanitario nazionale (Ssn) pubblico e universalistico, garantendone le esigenze di pianificazione e organizzazione nel rispetto dei principi di equità, solidarietà e universalismo che da 40 anni lo caratterizzano". Sarà questo il contenuto di una mozione di Andrea Quartini (M5s), che impegnerà la giunta regionale Toscana "a presentare proposte di iniziative in conferenza Stato-Regione, per garantire una sostenibilità economica effettiva ai livelli essenziali di assistenza attraverso un adeguato finanziamento del fondo sanitario nazionale, assicurando altresì certezza delle risorse destinate e recupero di quelle adeguate”. La mozione, ancora, impegnerà la Giunta a valutare “le opportune iniziative sia per definire una soglia minima di rapporto spesa sanitaria-prodotto interno lordo, sia per fissare un incremento percentuale annuo in termini assoluti del fabbisogno sanitario nazionale anche in funzione anticiclica”. (Ren)