Roma: Anzaldi (Iv), bene macchinette mangiaplastica ma ancora troppo poche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Italia viva, Michele Anzaldi, commenta con un post su Facebook, l'iniziativa '+Ricicli+Viaggi' giudicandola "un successo". "I comportamenti delle persone - scrive Anzaldi su Facebook - sono un ostacolo rispetto alla raccolta differenziata? Falso. La fila davanti alle macchinette installate nelle stazioni della metro di Roma testimonia l’esatto contrario. La foto e i numeri (350mila bottiglie solo nelle prime 6 settimane) parlano chiaro. L’iniziativa '+Ricicli+Viaggi' (ogni 30 bottiglie di plastica siglate Pet inserite nella macchinetta si ha diritto a un biglietto Atac) è stata un successo. E ha dimostrato che, se li si sanno motivare con incentivi intelligenti, i cittadini sono capacissimi di dare il loro contributo. Perché allora il Comune di Roma ha installato solo 3 macchinette mangia plastica?". "Immaginate, anzi, che cosa potrebbe succede se un sistema simile – scrive ancora Anzaldi – fosse allargato alla raccolta, per esempio, di carta o di alluminio. Da problema, lo smaltimento dei rifiuti diventerebbe occasione. In fondo, non si tratta di nulla di nuovo. Anche la raccolta differenziata ha dei suoi pionieri: i senzatetto americani che, con i loro sacchi in spalla, giravano per i parchi in cerca di lattine di birra da consegnare in cambio di qualche cent. Ma da quel momento sono ormai passati quasi 50 anni". (segue) (Com)