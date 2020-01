Roma: Anzaldi (Iv), bene macchinette mangiaplastica ma ancora troppo poche (2)

- "Il problema fondamentale, dunque - spiega Anzaldi - non è la gente ma i ritardi dell’amministrazione romana. Perché, per com’è organizzata ora, il principio ispiratore della raccolta differenziata della Raggi è il caos. E con il caos non si crea economia circolare né alcun forma possibile di riciclo. Si crea solo materiale di scarto con un unico destino possibile: la discarica. Il Comune di Roma ha avviato un percorso virtuoso, che però ha ancora numeri troppo ridotti per incidere davvero. Con il decreto Clima appena approvato dal Governo è stato creato un fondo ‘Programma sperimentale mangiaplastica’, con una dotazione pari a 2 milioni per il 2019, a 7 milioni per il 2020, a 7 milioni per il 2021, a 5 milioni per il 2022, a 4 milioni per il 2023 e a 2 milioni per il 2024, risorse destinate ai comuni che vorranno installare ecocompattatori per bottiglie di plastica, uno per comune o uno ogni centomila abitanti. Speriamo che anche grazie a questo sostegno governativo il Campidoglio possa fare di più in tempi rapidi". (Com)