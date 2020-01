Toscana: Pd e M5s, mozione per tavolo tecnico sulle bibite energy drink

- "Considerato che secondo molti studi le bevande cosiddette energy drink producono effetti nocivi sulle persone, in particolare sui giovani che, per una serie di motivi sociali e culturali, ne sono grandi consumatori, la giunta regionale deve impegnarsi ad attivare un tavolo tecnico presso il ministero della Salute per approfondire il fenomeno del consumo degli energy drink fra i minorenni e nel caso si riscontri che il fenomeno è problematico e rischioso sia per la salute che per la spesa sanitaria si devono progettare misure di limitazione della vendita di tali bevande ai minorenni e in determinate fasce orarie". Lo prevederà l'impegnativa della mozione presentata dai consiglieri regionali della Toscana Andrea Quartini (M5s) e Ilaria Giovannetti (Pd).(Ren)