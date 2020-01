Sudan: portavoce governo, situazione a Khartum tornata alla normalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza del Sudan hanno contenuto i disordini che si sono verificati oggi in seguito alla sparatoria avvenuta fra militari dell'esercito e membri dell'ex servizio di intelligence sudanese nei pressi degli edifici dell'intelligence a Khartum. È quanto riferito dal portavoce del governo Faisal Mohamed Salah che in una dichiarazione trasmessa in diretta televisiva ha invitato le “forze ribelli” a consegnare le loro armi, aggiungendo che non ci sarebbero vittime tra le forze di sicurezza o fra i civili. L’agenzia di intelligence del Sudan (Niss) ha nel frattempo rilasciato una dichiarazione su Twitter in cui si attribuisce l'ammutinamento ai reclami degli ufficiali per un indebito risarcimento durante la fase di transizione. In precedenza le autorità sudanesi avevano annunciato di aver chiuso temporaneamente lo spazio aereo come misura precauzionale in seguito alla sparatoria, mentre membri mascherati dell'agenzia d’intelligence, vestiti con uniformi militari, hanno istituito posti di blocco lungo una delle principali strade residenziali di Khartum, vicino al quartiere dell'intelligence, e hanno sparato colpi in aria. L'organizzazione dei professionisti sudanesi (Spa), promotrice delle proteste che nell'aprile scorso hanno portato al rovesciamento del presidente Omar al Bashir, ha invitato da parte sua le agenzie statali a intervenire immediatamente per fermare "queste operazioni irresponsabili che stanno causando terrore tra i cittadini". (segue) (Res)