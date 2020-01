Trasporto aereo: De Micheli, con accordo Enac l'Italia diventa paese europeo con più alto numero di voli con la Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia diventa la nazione europea con il numero più alto di voli aerei con la Cina, grazie all'accordo siglato da Enac. Lo scrive su Twitter il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli. "Più turismo e più rotte per il made in Italy, nella direzione auspicata da tanti operatori commerciali. Sono certa che sapremo cogliere questa sfida", aggiunge. Si è svolto ieri, 13 gennaio, a Pechino, il negoziato aereo bilaterale tra l’Italia e la Repubblica popolare cinese. La delegazione italiana, guidata dal presidente dell’Enac Nicola Zaccheo e dal direttore generale Alessio Quaranta, era composta da rappresentanti del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’ambasciata italiana a Pechino, oltre che da un team di dirigenti e tecnici dell’Ente. Lo riferisce Enac in una nota. L’incontro per il negoziato è stato aperto da un indirizzo di saluto dell’ambasciatore italiano in Cina Luca Ferrari. All'esito dell’incontro è stato firmato dal presidente Zaccheo e dal suo omologo cinese un importante Memorandum di intesa tra l’Italia e la Repubblica popolare della Cina finalizzato ad ampliare i collegamenti aerei tra i due Stati, a favore dello sviluppo reciproco del turismo e del business. (Res)