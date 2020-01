Sanità Lazio: oggi a Tivoli prima plenaria Conferenza sindaci Asl Roma 5, esito positivo

- Esito positivo e di rilievo per la prima riunione in plenaria della Conferenza dei sindaci della Asl Roma 5 che si è svolta questa mattina a Tivoli, presso l'aula magna del convitto Amedeo di Savoia. Per ascoltare le esigenze di tutto il territorio, non solo quindi attraverso lo strumento della Conferenza ristretta, saranno riuniti tutti i sindaci appartenenti ai sei distretti sanitari della Asl Roma 5 (G1, G2, G3, G4, G5, G6), dando vita a Tavoli di confronto distrettuali. "L'evento - si legge in una nota della Asl Rm5 - è stato anche l'occasione per presentare ufficialmente il nuovo direttore sanitario aziendale, dottoressa Velia Bruno. Settanta i sindaci invitati dalla capofila Guidonia Montecelio. Non è potuto essere presente ma ha mandato i suoi saluti, congratulandosi per l'iniziativa, l'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato". "Ringrazio i sindaci per questo importante momento di confronto che apre una stagione di rinnovata collaborazione e fiducia tra le istituzioni – ha detto il direttore generale Asl Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito - Abbiamo presentato loro il grande lavoro che è stato fatto e che si sta facendo". (segue) (Com)