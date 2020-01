Sanità Lazio: oggi a Tivoli prima plenaria Conferenza sindaci Asl Roma 5, esito positivo (2)

- "Abbiamo affrontato un tema fortemente sentito - prosegue direttore generale Santonocito - da noi come azienda e da tutto il territorio, quello cioè della politica assunzionale: la Asl Roma 5 è capofila in numerosi concorsi sia per il ruolo sanitario che per quello amministrativo: sono in atto 17 concorsi per complessive 116 unità di personale. La Asl Roma 5 è inoltre coinvolta in altre procedure concorsuali in forma aggregata con altre aziende sanitarie. Nel frattempo, in attesa della fine delle procedure, stiamo provvedendo ad adottare tutte le misure possibili e consentite per far fronte alla problematica. Ma non mancano importanti interventi a livello delle strutture sanitarie di tutto il territorio, grande attenzione per i servizi territoriali, un profondo e ampio processo di rinnovamento tecnologico. Sì è parlato, tra le altre progettualità, del futuro policlinico Tiburtino. Sono stati illustrati i progetti per i nuovi pronto soccorso di Tivoli e Colleferro, quelli relativi alla razionalizzazione, adeguamento, miglioramento dei reparti in tutti gli ospedali aziendali, l'arrivo di nuova tecnologia e il potenziamento quindi anche di tutte le attività di Screening nonché delle reti perinatali. È stato il primo passo di un percorso che sono sicuro porterà tutte le istituzioni a lavorare, insieme, in uno spirito di sempre maggiore collaborazione fattiva in un territorio, quello della Asl Roma 5, ampio e complesso". (Com)