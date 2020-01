Rifiuti Roma: Ama, da Tmb Rocca Cencia accolte 7.766 tonnellate indifferenziata in settimana Capodanno

- Ama comunica, in una nota, che "d’intesa e in coordinamento con Roma Capitale, ha assicurato anche durante le festività natalizie il pieno funzionamento del proprio ciclo impiantistico. Le unità addette agli impianti, infatti, hanno lavorato - spiega Ama - senza soluzione di continuità, compreso il giorno di Capodanno, garantendo tutte le attività di ricezione e trattamento dei materiali. Nello specifico, nel periodo compreso tra il 30 dicembre 2019 e il 5 gennaio 2020, l’impianto Tmb di Rocca Cencia (l’unico pubblico dallo stop per incendio dell’omologo impianto di proprietà del Salario) ha accolto complessivamente, per le lavorazioni in proprio e/o trasferenza, 7.766 tonnellate di rifiuti urbani residui. Nelle giornate in oggetto hanno lavorato, in turnazione, fino a 55 addetti al giorno. Nello stesso periodo i due Tmb di proprietà E. Giovi hanno accolto complessivamente 7.302 tonnellate di rifiuti indifferenziati. Gli impianti Porcarelli ed Ecosystem hanno invece accolto rispettivamente 1.170 e 634 tonnellate di materiali. Presso il trasbordo Ama nel sito di Saxa Rubra sono passate 574 tonnellate di rifiuti indifferenziati", conclude Ama.(Com)