M5s: Croatti, Di Battista non è new entry, era già referente Rousseau

- Il senatore del Movimento cinque stelle Marco Croatti precisa, rispetto a quanto aveva comunicato in precedenza in merito alla nuova struttura di Rousseau, che "Alessandro Di Battista non è affatto una new entry, visto che era già nell'organigramma tra i referenti 'Call to Action'. Essendo questa funzione convogliata nel nuovo 'portale Eventi M5s' - spiega in una nota -, si è generato un equivoco. Dunque è un errore parlare di rientro: Alessandro è sempre stato una presenza preziosa e importante in Rousseau, tanto sul fronte delle idee quanto dal punto di vista operativo. Continueremo pertanto a portare avanti il lavoro fatto in questi anni".(Com)