Sant'Oreste: procuratore Tivoli, su morte giornalista nessuna ipotesi investigativa oltre a incidente

- In relazione alla morte del giornalista Giuseppe Catalano avvenuta venerdì sera in località Sant'Oreste, in una nota firmata dal Procuratore capo di Tivoli Francesco Menditto si legge che "l'unico filone investigativo è rappresentato dalla causa accidentale. Non vi sono ipotesi investigative su responsabilità di terzi. Come da prassi è stata disposta l'autopsia che sarà eseguita domani. (Rer)