Abruzzo: Febbo, battaglia di retroguardia opposizione a fusione Camere commercio Teramo e L'Aquila

- "Una battaglia di retroguardia che porta indietro il calendario politico della regione e pone l'Abruzzo fuori dalle dinamiche nazionali". Lo ha dichiarato in una nota Mauro Febbo, assessore regionale allo Sviluppo economico dell'Abruzzo, che ha risposto con durezza alla decisione dei vertici della Camera di commercio di Teramo di opporsi alla fusione con quella dell'Aquila. Febbo ha aggiunto: "Si tratta di un processo irreversibile avviato proprio dai ministri del Pd (Calenda) e 5Stelle (Patuanelli) che hanno dato il via e proseguito al disegno di accorpamento delle Camere di commercio in Italia. Se a Roma il governo va in una direzione, in Abruzzo invece Pd e 5 Stelle decidono di smentire i propri ministri per un semplice calcolo elettorale e per mera strumentalizzazione politica". Quindi Febbo ha proseguito: "Il processo di accorpamento delle Camere di commercio di L'Aquila e Teramo è partito con un atto di espressa volontà di entrambi gli enti camerali, accolto dall'allora ministro Carlo Calenda che ha deciso l'unificazione con decreto nel gennaio 2017". (segue) (Ren)