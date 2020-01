Abruzzo: Febbo, battaglia di retroguardia opposizione a fusione Camere commercio Teramo e L'Aquila (2)

- "Inoltre - ha aggiunto Febbo - il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, lo scorso 16 dicembre ha chiesto alla Regione di attuare il procedimento di fusione. Nel giro di due anni la Camera di Commercio di Teramo pretende di cambiare tutto chiedendo di poter revocare il proprio provvedimento di adesione adducendo il fatto che altri enti camerali hanno fatto ricorso alla Corte costituzionale. Ma è il caso di chiarire che le Camere di Commercio che hanno fatto ricorso non hanno il decreto di fusione come Teramo e L'Aquila e che le Regioni, con la sola differenza dell'Emilia Romagna per via delle imminenti elezioni, hanno deciso di andare avanti a prescindere dai ricorsi, come ha fatto del resto la Giunta regionale abruzzese dando seguito alle richieste del ministro". "Evidentemente - ha concluso l'assessore regionale allo Sviluppo economico - Pd e 5 Stelle sono contrarie a questa riforma da loro avviata e promossa, ma non hanno il coraggio di dirlo pubblicamente". (Ren)