Russia: presidente Duma, Polonia ricordi prezzo pagato da Urss per liberare il paese

- Le autorità della Polonia devono essere consapevoli del costo che ha avuto la liberazione del loro popolo, ovvero mezzo milione di soldati e ufficiali sovietici uccisi. Lo ha affermato oggi il presidente della Duma di Stato russa (camera bassa del parlamento di Mosca), Vjacheslav Volodin. Il 2020, nelle parole di Volodin, “è un anno molto speciale” per le commemorazioni del 75mo anniversario della vittoria nella Seconda guerra mondiale, “la Grande vittoria contro il fascismo, ottenuta dai nostri padri, nonni e bisnonni”. Per questo motivo, ha proseguito Volodin, “è sempre importante per noi vedere che la storia non venga riscritta, e la verità in merito alla guerra non venga distorta”. Il presidente della Duma di Stato ha spiegato che “prima di parlare, gli attuali leader polacchi devono essere consapevoli del costo che ha avuto la liberazione del loro popolo, ovvero mezzo milione di soldati e ufficiali sovietici uccisi”. Volodin ha poi affermato che in Polonia “vennero collocati centinaia di campi di sterminio”. Questa dinamica “fu facilitata dall’atmosfera precedente la guerra” nel paese e dall’atteggiamento delle autorità locali. “Per questo motivo, l’attuale leadership polacca deve chiedere scusa al mondo intero”, ha aggiunto. Rivendicando ancora il ruolo dell’Unione sovietica nella vittoria sul nazifascismo, Volodin ha sottolineato come qualcuno “stia cercando di imporre una falsa idea degli eventi all’epoca, mentre altri restano codardamente in silenzio, ed è con il loro tacito consenso che i neonazisti distruggono le lapidi dei nostri soldati”.(Rum)