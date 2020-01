Roma: pentito svela metodi clan Casamonica, usura e rapporti con le mafie

- (Aggiornamento) - Massimiliano Fazzari, uno dei due pentiti su cui si basa l'inchiesta "Gramigna", che ha smantellato il clan dei Casamonica a Roma, ha ricostruito le dinamiche a sua conoscenza con cui era gestita la rete di usura dalla famiglia Casamonica e da Massimiliano Casamonica in particolare. Lui stesso aveva avuto bisogno di un prestito di 5 mila e in quella circostanza Massimiliano gli disse: "L'amicizia è l'amicizia e i soldi sono i soldi. Se non rispetti i patti poi si rovina pure l'amicizia. Per un rapporto di amicizia, invece del 20 per cento al mese, mi accordo il 10 per cento, quindi 500 euro al mese di interessi". Secondo il pentito ,"Massimiliano Casamonica prestava i soldi che aveva però Liliana". Era infatti Stefania Casamonica, detta Liliana, a gestire il denaro per l’usura, che stando all’interrogatorio ammontava a un milione di euro nascosti a Porta Furba. (segue) (Rer)