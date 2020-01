Lombardia: Ponti e Pizzul (PD), sì a riordino Province, ma no passi indietro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pd si è astenuto dal risoluzione che impegna il presidente Fontana e la sua Giunta di chiedere al Parlamento di rimettere mano agli assetti istituzionali delle autonomie locali, soprattutto a quello delle province, spiega una nota del partito democratico, per marcare la propria posizione soprattutto su un punto: l'assemblea dei sindaci ha assunto un ruolo di coordinamento e indirizzo che porta gli amministratori locali a collaborare tra loro e questo patrimonio istituzionale non va disperso. "Abbiamo tutti un obiettivo comune – dichiara il consigliere regionale del PD Gigi Ponti - che è quello di uscire dall'attuale stato di confusione nel quale si trovano le Province, che hanno ancora competenze importanti per esempio sulle scuole e sulle strade intercomunali. Per noi però c'è un punto dirimente, che è il ruolo dell'assemblea dei sindaci nei processi decisionali. La Lega immagina un ritorno a una struttura piramidale in cui i diversi enti sono sottoposti l'uno all'altro, per il Partito Democratico è necessario invece che Regione, Province e Comuni si confrontino su una base comune con un reciproco riconoscimento. Dire che bisogna tornare a prima del 2014 non basta certo a far funzionare meglio le istituzioni". "Noi non auspichiamo un ritorno al passato, alle vecchie province" conclude il capogruppo Fabio Pizzul "ma vogliamo dare vita a un ente più moderno ed efficiente in cui le amministrazioni comunali possano portare gli interessi del territorio e delle loro comunità potendo realmente incidere nelle decisioni." (Com)