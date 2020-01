Balcani: domani e giovedì commissario Varherlyi in Nord Macedonia e Albania

- Il commissario per il Vicinato e l'allargamento, Oliver Varhelyi, andrà in Macedonia del Nord e in Albania domani e dopodomani, 15 e 16 gennaio, per sottolineare l'impegno della Commissione europea nei confronti della prospettiva di adesione all'Unione dei due paesi. Lo si apprende dalla Commissione europea. "In vista della mia prima visita come commissario nei Balcani occidentali, nella Macedonia del Nord e in Albania, voglio inviare un forte segnale che per la Commissione e per me personalmente la prospettiva dell'Unione europea per questa regione è una priorità. Manteniamo la nostra proposta di aprire colloqui di adesione con entrambi i paesi e stiamo lavorando per realizzarla molto presto. In Albania visiterò anche la città di Durazzo, che è stata pesantemente colpita dal terremoto dello scorso novembre. Per sostenere la ricostruzione del paese, organizzeremo una conferenza dei donatori che riunirà la comunità internazionale a Bruxelles il 17 febbraio. Siamo già in contatto con donatori e partner per garantire il successo della conferenza", ha dichiarato Varhelyi. (segue) (Beb)