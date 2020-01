Roma: pentito svela metodi clan Casamonica, usura e rapporti con le mafie (2)

- "A Roma nessuno si mette contro i Casamonica. C’è forse qualche gruppo che potrebbe fronteggiarli ma piuttosto che andare in perdita non lo fanno o ci si mettono d’accordo. Sono tanti, tu ti presenti con sei persone e magari loro con 20". Questo uno dei passaggi dell’interrogatorio svolto dal pm, Giovanni Musarò, in una località protetta. In particolare, il pentito stava facendo riferimento alla forza sul territorio della famiglia, fatto che lo aveva spinto, in un’occasione di contrasto, a pensare di rivolgersi ai suoi contatti in Calabria per risolvere la questione. "Quando abbiamo iniziato a non pagare gli interessi" per un prestito ricevuto da Massimiliano Casamonica "sono iniziate le minacce telefoniche e un’insistenza telefonica pesante per avere indietro questi soldi. Minacce arrivare da Massimiliano Casamonica. C’era il timore che potesse accadere qualcosa e ci siamo allontanati da Roma. Ho anche pensato di scendere in Calabria per risolvere il problema in maniera diversa, ovvero far intervenire i miei cugini o qualche amico appartenente all’ndrangheta. In passato avevo incontrato con mio cugino il fratello di 'tiradritto' dei Morabito, ad Africo, ed avrei potuto rivolgermi anche a loro". (segue) (Rer)