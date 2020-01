Lavoro: Treu (Cnel), rappresentanza per contrastare salari bassi e dumping

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Solo una minima parte dei contratti censiti risulta essere siglato dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative. E’ importante avere criteri di misurazione della rappresentanza, passo fondamentale per contrastare dumping contrattuale e salari bassi”. Lo ha detto il presidente del Cnel Tiziano Treu, in audizione oggi davanti alla XI Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera sulle proposte di legge relative a rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, rappresentatività sindacale ed efficacia dei Ccnl. Nella memoria depositata alla Camera si legge che: "Molti accordi nazionali portano la firma di sindacati minori, poco noti, che presentano sempre più spesso caratteristiche di multisettorialità. Ciò rende tali accordi applicabili trasversalmente e indistintamente a più ambiti produttivi. La conseguenza di tale trasversalità consiste nel venir meno delle tradizionali linee di demarcazione che hanno segnato nel tempo i vari “mercati del lavoro” esistenti a livello di territori, di distretti o di filiera”. I numeri che il Cnel ha reso noti in un comunicato, "mostrano che, considerando i soli contratti collettivi vigenti (perché rinnovati, oppure in attesa di rinnovo perché scaduti ma di fatto ancora in vigore), si sia passati dai 580 accordi nazionali censiti nel giugno 2013 ai quasi 900 del dicembre 2019. Al 14 gennaio 2020 risultano depositati al Cnel 834 contratti relativi ai lavoratori dipendenti del settore privato e 19 Ccnl per i lavoratori dipendenti del settore pubblico". (segue) (Ren)