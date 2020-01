Lavoro: Treu (Cnel), rappresentanza per contrastare salari bassi e dumping (2)

- Ma non è tutto perché, stando a quanto ha fatto sapere il Cnel, "Nel settore privato a poco più della metà dei lavoratori dipendenti si applicano i Ccnl del settore contrattuale distribuzione, terziario e servizi (36% del totale dei lavoratori, pari a circa 4,7 milioni di persone) e del settore contrattuale meccanico (18% del totale dei lavoratori, pari a circa 2.4 milioni di persone). Tuttavia, nonostante il numero elevato di Ccnl vigenti, la maggior parte delle imprese tende ad applicarne un numero ristretto. In tutti i settori contrattuali (tranne che nel settore poligrafici e spettacolo) i primi 3 Ccnl maggiormente applicati coprono almeno il 70% dei lavoratori. Nel settore distribuzione, terziario e servizi (dove risultano vigenti 227 Ccnl) i primi 3 maggiormente applicati coprono l’81% dei lavoratori. Nel settore meccanico risultano vigenti 37 Ccnl, ma i primi 3 maggiormente applicati coprono addirittura il 98% dei lavoratori. Nel complesso 39 Ccnl su un totale di 834 (si tratta dei primi 3 Ccnl maggiormente applicati in ciascuno dei 13 settori contrattuali) si applicano all’82% dei lavoratori". "Ricordiamo - si conclude la nota - che questi sono dati comunicati all’Inps dalle aziende tramite il flusso informativo Uniemens, relativi ai valori medi derivanti dalle dichiarazioni trasmesse nell’anno 2018". (Ren)