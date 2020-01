Roma: pentito svela metodi clan Casamonica, usura e rapporti con le mafie (3)

- Secondo il pentito, le somiglianze con le organizzazioni mafiose sarebbero molteplici: "Abbiamo regole come le vostre, mi ha detto Liliana. Si definivano mafiosi e si atteggiavano da malavitosi. Quando venne scarcerato Consilio Casamonica detto Simone arrivò nel vicolo di Porta Furba con una macchina suonando il clacson e sgommando in stile Gomorra. Ad aspettarlo c'era tutta la famiglia che lo festeggiò come un eroe". Tanti gli intrecci con le altre organizzazioni criminali per la famiglia Casamonica: "Vittorio lo chiamavano 'il re'. Mi hanno riferito che si sono fatti strada recuperando i soldi per la banda della Magliana, facendo recupero crediti". Simone e Luciano Casamonica parlavano di "quartier generale riferendosi alla Romanina". Inoltre "ci sono stati episodi in cui mi è stato raccontato di rapporti con i Nirta, la cosca di San Luca". (Rer)