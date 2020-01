Toscana: Giani, felici in visita presidente Mattarella a Livorno

- Il presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani, domani sarà a Livorno, in occasione della visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella per partecipare al ricordo di Carlo Azeglio Ciampi e visitare la mostra dedicata ad Amedeo Modigliani e gli artisti di Monteparnasse, organizzata dal Comune in occasione dei cento anni dalla morte dell’artista. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio quest’oggi in aula. Giani ha dichiarato: "Siamo felici di riavere il presidente nella nostra Regione, Sergio Mattarella, con grande sensibilità ha deciso di partecipare al ricordo di Carlo Azeglio Ciampi, e alle iniziative che Livorno e la Toscana gli tributano nei cento anni dalla nascita di questo grande uomo di governo e di Stato” . (Ren)