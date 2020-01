Speciale difesa: Germania, arrestati diversi ceceni accusati di preparare attentato islamista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha portato a diversi arresti tra ceceni appartenenti ad ambienti islamisti l'operazione di polizia in corso da questa mattina nei Laender di Berlino, Brandeburgo, Renania settentrionale-Vestfalia e Turingia per “sospetta preparazione di grave reato contro lo Stato”, ossia di un attentato terroristico. Su mandato della Procura generale del Land di Berlino, l'azione è eseguita dall'Ufficio statale di polizia criminale della capitale tedesca, che ha dispiegato 180 agenti, con il sostegno delle forze dell'ordine “di altri paesi”, riferisce il quotidiano “Berliner Morgenpost”. Come dichiarato dalla Procura generale di Berlino, gli arrestati sono accusati di aver “spiato i luoghi per un possibile attentato con movente islamista”. Le relative immagini sono state trovate sul cellulare di uno dei catturati. L'operazione odierna ha, quindi, avuto come obiettivo “fare chiarezza sulle reali motivazioni” dell'attentato che i ceceni avrebbero preparato. Durante le perquisizioni, la polizia ha confiscato “denaro contante, armi da taglio e supporti per dati”. La Procura generale e l'Ufficio statale di polizia criminale di Belino ha comunicato che, “allo stato attuale delle indagini, non vi è alcun rischio concreto per un attentato”. Le perquisizioni sono state effettuate a Hellersdorf, Hohenschönhausen, Spandau e Koepenick, quartieri di Berlino, ad Hagen in Renania settentrionale-Vestfalia, Ludwigsfelde in Brandeburgo e Arnstadt in Turingia. (Res)