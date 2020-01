Speciale difesa: Allianz, pirateria informatica prima minaccia per le imprese

- La pirateria informatica e la criminalità online sono le principali minacce per le imprese su scala mondiale. È quanto si apprende da uno studio condotto dalla compagnia assicurativa tedesca Allianz, riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. In particolare, gli attacchi informatici si classificano al primo posto tra le possibili minacce per le imprese, seguiti da interruzioni di attività e “modifiche normative”, ossia conflitti commerciali, dazi doganali, sanzioni, Brexit e altri rischi politici. Il cambiamento climatico è in settima posizione tra i rischi per le aziende su scala globale, ma sale al terzo posto nella regione Asia-Pacifico, spesso colpita da catastrofi naturali. Tra le minacce online è particolarmente rilevante il ricatto.I criminali informatici crittografano i computer aziendali con l'aiuto di malware, noti come “ransomware” e quindi richiedono denaro per la decrittazione. Il fenomeno è noto da anni, ma secondo Allianz, gli autori chiedono somme sempre più elevate. Qualche anno fa, i riscatti oscillavano tra i 10 mila e i 20 euro, mentre ora raggiungono cifre milionarie. (Res)